شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة.

وتوفر المؤسسة من خلال منافذها بمحافظة الجيزة، اليوم، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، إذ تطرح اللحمة المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ90 جنيهًا.

وبدأت "حياة كريمة" تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة، والدقهلية، والبحيرة، وبني سويف، إذ تم افتتاح منافذ بيع ثابتة وإطلاق منافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.



