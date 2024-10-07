شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المنافسة يشهد حفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق والدراسات القانونية وكلية الإدارة وكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وكلية الفنون والعلوم التطبيقية بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

وخلال كلمته؛ توجه الدكتور ممتاز بشكر القائمين على الجامعة وأساتذتها لمنحه فرصة مشاركة الطلاب في تلك اللحظة التي وصفها باللحظة المهمة في حياة الخريجين والتي تمتزج فيها المشاعر، وتختلط فيها الأفكار بين الماضي والمستقبل، لكن يظل التفاؤل والأمل هما العنوان الأبرز فيها.

وتقدم الدكتور ممتاز بتهنئة الخريجين؛ وتوجه بكلمته لهم قائلًا "أشعر أن جيلكم أمامه العديد من الفرص التي لم تكن متاحة من قبل، لكن أيضا أمامه تحديات ظهرت من تطور الأوضاع على المستوى المحلي والدولي" وحثهم على مجموعة من القيم خلال مسيرتهم العملية أبرزها السعي والإخلاص في العمل والمثابرة والتعلم المستمر وتنمية المهارات والقدرات الشخصية.

واختتم كلمته للخريجين بقوله "ثقوا بالله أولا وبأنفسكم وقدراتكم وما تعلمتوه وسوف تحققون النجاح والتميز وترفعون اسم مصر والجامعة عاليا بإذن الله لتكونوا فخرا لها ولأسركم الذين يفخرون بكم اليوم".

ويضع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فئة الطلاب والمجتمع الأكاديمي ضمن الفئات الأساسية المستهدفة لنشر وتعزيز ثقافة المنافسة فيما بينها سواء من خلال بروتوكولات التعاون مع الجامعات المختلفة، وعقد الندوات وورش العمل، أو من خلال التدريب الصيفي بالجهاز، أو الالتحاق بنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS، والمشاركة في ملتقيات التوظيف التي تعقد بالجامعات المختلفة، وكذلك على المستويين العربي والدولي من خلال نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، وذلك بهدف خلق أجيال جديدة متخصصة في مجال المنافسة قادرة على استيفاء ومواكبة متطلبات سوق العمل.