شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن أسباب إصفرار الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب اصفرار الأسنان والتى تضمنت النقاط التالية:-

الطعام والشراب مثل القهوة، الشاي المشروبات الغازية الملونة.

- استخدام منتجات التبغ منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ.

- عدم الاهتمام بالعناية الصحية للأسنان كعدم التنظيف- بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.

- بعض الأمراض التي تؤثر سلبا في طبقة المينا.

- قد تعمل بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض على- تغير لون الأسنان مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.

- غسول الفم: خاصة الأنواع التي تحتوي علىالتي تؤدي إلى اصفرار الأسنان وتبقعها