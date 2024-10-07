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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن أسباب إصفرار الأسنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:42 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب اصفرار الأسنان والتى تضمنت النقاط التالية:-
الطعام والشراب مثل القهوة، الشاي المشروبات الغازية الملونة.
- استخدام منتجات التبغ منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ.
- عدم الاهتمام بالعناية الصحية للأسنان كعدم التنظيف- بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.
- بعض الأمراض التي تؤثر سلبا في طبقة المينا.
- قد تعمل بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض على- تغير لون الأسنان مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.
- غسول الفم: خاصة الأنواع التي تحتوي علىالتي تؤدي إلى اصفرار الأسنان وتبقعها
اسباب اصفرار الاسنان
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