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وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن أسباب إصفرار الأسنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 10:42 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب اصفرار الأسنان والتى تضمنت النقاط التالية:-

 

الطعام والشراب مثل القهوة، الشاي المشروبات الغازية  الملونة.

- استخدام منتجات التبغ منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ.

- عدم الاهتمام بالعناية الصحية للأسنان كعدم التنظيف-  بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.

- بعض الأمراض التي تؤثر سلبا في طبقة المينا.

- قد تعمل بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض على-  تغير لون الأسنان مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي.

- غسول الفم: خاصة الأنواع التي تحتوي علىالتي تؤدي إلى اصفرار الأسنان وتبقعها


اسباب اصفرار الاسنان

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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