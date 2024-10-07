شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بعمل دليل التدخلات الوقائية لمناهضة التدخين بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال مناهضة التدخين والمخدرات لحماية النشء والشباب من أجل الحفاظ على شبابنا من الوقوع في براثن تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين طلاب المدارس، والذي أصبح يمثل آلة تهدد كل فئات المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص المخدرات والتي تمثل تهديدا صريحا للأمن المجتمعي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على الخطة المشتركة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووحدة مناهضة التدخين والمخدرات بالإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة، يتم استمرار عمل دليل التدخلات الوقائية باستخدام المحتويات المرئية بالعام الدراسي 2024/2025 داخل 8000 مدرسة، مع استهداف المدارس ذات الكثافة الطلابية والمدارس المتركزة بالمدن والمراكز بمرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادي والثانوي) ويفضل المدارس التي لم تشارك في البرنامج العام الماضي.

- ترشيح المدارس المجهزة بالوسائط التعليمية بالمرحلة الإعدادية والثانوية باختلاف أنواعها سواء حكومية أو خاصة والمدارس ذات المسارح الكبرى وذلك للتنفيذ الفوري.

- تيسير وتسهيل دخول متطوعي و مسئولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمدارس التابعة للمديريات بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عام / فني.

- استخدام كافة الوسائط التعليمية المناسبة داخل المدرسة لعرض المواد الإعلامية بالإضافة إلى فيديوهات قصيرة عن أضرار الحشيش - المواد المخدرة) وتداعيته.

- جلسات تعقيب من جانب متطوعي ومسئولي الصندوق والمتخصصين تتضمن استخدام الأساليب العلمية (مناقشات ، عصف ذهني، لعب الأدوار ... بهدف تصحيح المعلومات والتأكيد على مخاطر التدخين وتعالى المخدرات .

- يتواجد المتطوع المدرب داخل المدرسة الواحدة من 3-5 أيام متتالية وذلك لاستهداف كافة فصول المدرسة .

- الاعداد الحفلات ختامية داخل كل محافظة تضم الطلاب المتميزين والمشاركين بالبرنامج لعرض ما تم التواصل بشأن ومقترحات الطلاب وتكريم المتميزين منهم .

- ترشيح أحد المدارس المميزة من حيث العدد والمكان للتوثيق الفوتوغرافي - الفيديو) من خلال وحدة التوثيق المرني بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والسماح أيضاً لتوثيق وتصوير كافة الأنشطة التي تنفذ داخل المدرسة والخاصة بتنفيذ البرنامج .

- موافاة الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية " وحدة مناهضة التدخين والمخدرات " بتقرير شهري مدعم بالصور والفيديوهات عن ما تم تنفيذه بهذا الشأن.

وأكدت وزارة التعليم بالتوجيه نحو استمرار عمل مسئولي تنفيذ البرنامج والتنسيق بين كلا من إدارة الأمن - إدارة التربية الاجتماعية - إدارة التربية الفنية - إدارة الوسائط التعليمية - مشرفي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة على أن يتم ذلك تحت إشراف ومتابعة توجيه عام كل نشاط ) تربية اجتماعية - صحافة وإعلام - تربية مسرحية ) بكلا من (المديرية - الإدارة) وبالتعاون والتنسيق مع "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " لنشر ثقافة ( أنا ضد التدخين).