شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فحص الأمراض الوراثية بالحضانات للكشف المبكر عنها والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم فحص الأمراض الوراثية بالحضانات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الميلاد.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة تقدم العلاج للأطفال المصابين مجانا سواء كان دوائي أو ألبان علاجية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية التشخيص المبكر للأمراض الوراثية، مؤكدة أنه يسهم فى الحد من مضاعفاتها ويحد من الإعاقة ويحد من الإنفاق ورفع العبء عن الأسرة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تهدف للوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لــ وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل حالياً بمرحلتها الأولى، والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.