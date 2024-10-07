شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الإثنين، مبنى الطوارئ الجديد بـ مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة حريصة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية.