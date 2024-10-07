شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق اليوم 4 منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الإثنين، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتتمركز المنافذ في محافظة الجيزة، اليوم، في المناطق الآتية: (الحوامدية، الصف، والمنيب، البدرشين)، لطرح كيلو اللحم المجمد بسعر 185 جنيهًا.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.