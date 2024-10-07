كلية الدراسات الأفريقية العليا تنظم ندوة "نصر أكتوبر وتأصيل الانتماء لدى الشباب"

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل كلية الدراسات الأفريقية العليا بـ جامعة القاهرة، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وذلك بتنظيم ندوة تثقيفية اليوم بعنوان: "نصر أكتوبر وتأصيل الانتماء لدى الشباب"، وذلك في الخامسة مساءً بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

تأتى الندوة فى إطار توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة بتنظيم كليات الجامعة فعاليات حول الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة التى أعادت للوطن أرضه واستردت كرامته بعزيمة رجال جيشه العظيم، وبما يعمق مشاعر الانتماء الوطني ويعزز إرادة البناء والتنمية لتحقيق النهضة التى تليق بمكانة مصر.

يحاضر في الندوة، اللواء أركان حرب الدكتور بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، حيث من المقرر أن يستعرض أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد، وكيف أسهمت الحرب في تعزيز روح الانتماء الوطني، كما سيتم تقديم رؤية تحليلية لأبعاد النصر العسكري وأثره على المشهد السياسي والاجتماعي المصري، بالإضافة إلى مناقشة دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر هو تجسيد لقيم الانتماء والتضحية التي يجب أن يتحلى بها شبابنا اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العظيم، لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان تجسيدًا للإرادة الوطنية والتلاحم بين القوات المسلحة والشعب، مؤكدا على ان الأفكار الابداعية تقود إلى التفوق، مستشهدا بطريقة اقتحام خط بارليف التي قادت إلى النصر العظيم.

من جانبه، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، إن الندوة تأتي ضمن الموسم الثقافي للعام الجامعي 2024 /2025، والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات والندوات الهادفة، لافتًا إلى حرص الكلية على استثمار المناسبات الوطنية لتعميق مشاعر الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوة الحقيقية في بناء المستقبل، وأنه من الضروري توجيههم وإمدادهم بالقيم والمبادئ التي تحفظ الوطن وتحافظ على وحدته واستقراره.

جدير بالذكر أن الندوة ستكون مفتوحة لجميع طلاب الجامعة والمجتمع الأكاديمي، ويأتي ذلك في إطار سعي الجامعة والكلية لتعزيز ونشر الوعي الوطني والثقافي بين الشباب، وتأكيد أهمية انتصار أكتوبر لمصر في بناء حاضرها ومستقبلها.