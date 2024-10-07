شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للقضاء على الأمية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود التي يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للقضاء على الأمية، جاء فيها أن التحالف ساهم الذي أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ساهم في القضاء على الأمية من خلال إنشاء فصول لتعليم الكبار ودعم ومساعدة الأسر غير القادرة على إلحاق أبنائها بمراحل التعليم الأساسي.

وأشارت الدراسة إلى أن التحالف الوطنى شارك في مبادرة "أنت حياة" في محافظة البحيرة وتحديدًا قرية برنشت، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في تعليم الكبار ومحو الأمية لعدد من المشاركين في المبادرة.

وأوضحت الدراسة أن من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، حملة "تعزيز إتاحة التعليم للمرأة الريفية في إطار برامج محو الأمية وتعليم الكبار"، حيث تعاني الفتيات من عدم إتاحة الفرصة لهن في الالتحاق بالتعليم الأساسي نتيجة للمعتقدات والموروثات الثقافية في بعض المجتمعات، وبالتالي تولي الهيئة أهمية كبيرة لتعليمهن، لافتا الى المبادرة التي أطلقتها الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مبادرة "المصريون يتعلمون" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونشرت فصول محو الأمية في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتشمل المبادرة تطوع 5000 شاب وفتاة بالمشروع للتدريس داخل مراكز الشباب وتحديدًا بالمحافظات الحدودية التي شهدت إقبالًا كبيرًا ومشاركة بمختلف الأعمار.

وذكرت الدراسة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للقضاء على الأمية والنهوض بالتعليم، من خلال القضاء على المشكلات التي تساعد على انتشار الأمية والتسرب من التعليم، كما تقوم بحملات في المحافظات والقرى النائية التي يشكل فيها تعليم الإناث عارًا، مما يساهم في زيادة أعداد الأميين، كما تقوم الدولة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في خطط الدولة لمحو الأمية، وأيضًا اهتمام الدولة بإطلاق المبادرات لمحو الأمية.