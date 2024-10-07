شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ حزب الله فى حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ حزب الله فى حيفا.

وشن الجيش الإسرائيلى، ليل الأحد، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشهدت المنطقة انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران فى المنطقة المستهدفة.

وجاءت الهجمات فى أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلى للسكان لإخلاء منطقتين فى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبنانى الذى يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتى السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.