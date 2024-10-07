شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار×24 ساعة.. الصحة تطلق حملات وقائية للكشف المبكر عن أمراض الطفيليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

طرح السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين بتخفيض 10% بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

وزارة الخارجية: ندين مذبحة جيش الاحتلال الإسرائيلى فى دير البلح بغزة

"حياة كريمة" تطرح الدواجن بـ90 جنيها للكيلو بمنافذها المتنقلة فى الجيزة

وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من التهاب السحايا

مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسى لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

وزارة التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.5 مليار جنيه

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين

وزارة التعليم توجه المدارس بالاحتفال غدا بذكرى انتصار أكتوبر

محافظ الجيزة يفتتح غدا مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزى

إنذار أصحاب مخالفات البناء بحى الطالبية لاستكمال إجراءات التصالح

الصحة تطلق حملات وقائية للفحص والكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات

وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينا العلمين السياحى

وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما

وزيرة البيئة تلتقى أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية لبحث التعاون المشترك

أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

وزارة الصحة تكشف خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج

وزارة الصحة: أضرار التدخين غير المباشر لا تقل خطورة عن التدخين المباشر

الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات

وزارة التضامن: تنفيذ 200 قافلة بـ19 محافظة لإصدار بطاقة الخدمات لذوى الإعاقة

وزير الرى: بحر البقر ثانى أكبر محطة فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى