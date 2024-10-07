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وزارة الصحة تكشف 4 خطوات مهمة للحماية من سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 01:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات هامة تحمى من سرطان الثدي حيث تتضمن : 

1 - تعرفي على عوامل الخطورة لديك

2 - قومي بالفحص الذاتي كل شهر

3 - استشيري الطبيب إذا لاحظتي أي تغير في الثدي

4 - اتبعي عادات صحية : 

- حافظي على وزن صحي

- مارسي المشي

- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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