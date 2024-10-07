شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 خطوات مهمة للحماية من سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 07 أكتوبر 2024 01:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات هامة تحمى من سرطان الثدي حيث تتضمن : 1 - تعرفي على عوامل الخطورة لديك 2 - قومي بالفحص الذاتي كل شهر 3 - استشيري الطبيب إذا لاحظتي أي تغير في الثدي 4 - اتبعي عادات صحية : - حافظي على وزن صحي - مارسي رياضة المشي - قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن وتابعت وزارة الصحة والسكان : الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

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