شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 خطوات مهمة للحماية من سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 أكتوبر 2024 01:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات هامة تحمى من سرطان الثدي حيث تتضمن :
1 - تعرفي على عوامل الخطورة لديك
2 - قومي بالفحص الذاتي كل شهر
3 - استشيري الطبيب إذا لاحظتي أي تغير في الثدي
4 - اتبعي عادات صحية :
- حافظي على وزن صحي
- مارسي رياضة المشي
- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن
وتابعت وزارة الصحة والسكان : الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
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