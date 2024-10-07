شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 7/10/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 03: 4

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:50

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:07

موعد صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 7:56 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:21

موعد صلاة الظهر 12:38 م

موعد صلاة العصر 3:59 م

موعد صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:14

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد صلاة العصر 3:52 م

وقت صلاة المغرب 6:23 م

وقت صلاة العشاء 7:38 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:36 ص

موعد صلاة العصر 58: 3

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:43



