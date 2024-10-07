شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 7/10/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 07 أكتوبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 03: 4
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:50
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:07
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:21
موعد صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 3:59 م
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:14
وقت صلاة الظهر 12:30
موعد صلاة العصر 3:52 م
وقت صلاة المغرب 6:23 م
وقت صلاة العشاء 7:38 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 58: 3
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:43
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