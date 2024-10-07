شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد: المقاومة الفلسطينية تتوحد فى معركة واحدة مع الإخوة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى زياد النخالة، إن المقاومة تتوحد فى معركة واحدة مع الإخوة في لبنان الذين يقدمون النموذج الأرقى لمعنى الوحدة بمواجهة العدوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد النخالة " نتمسك بمعادلة الجميع مقابل الجميع وهو الشعار الذى رفعناه منذ بداية معركة طوفان الأقصى".

وأضاف النخالة "إننا نستحضر الذكرى الأولى لانطلاق معركة طوفان الأقصى التي أبلى فيها شعبنا بلاء عظيما"، مشيرا إلى أن سرايا القدس سجلت حضورا مميزا فى كل ساحات المواجهة من غزة إلى الضفة الغربية.

وأكد النخالة أنه منذ اليوم الأول للمعركة كان قرارنا بوحدة قوى المقاومة وفوضنا الإخوة فى حماس قيادة المعركة السياسية مقاتلونا على الجبهة اللبنانية قاتلوا كتفا إلى كتف مع مقاتلي المقاومة الإسلامية.

وأشار النخالة إلى أن العدو راوغ وتنصل من التزاماته ويريد فرض شروط علينا أقرب للاستسلام، مشيرا إلى التمسك بالانسحاب الكامل من غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى يضمن تحرير أسرانا.