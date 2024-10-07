شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان: نطالب بتطبيق القرار 1701 كاملا لوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، بتطبيق القرار 1701 كاملا لوقف الحرب وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على لبنان وخروقاتها المتكررة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأشار ميقاتي إلى أن لبنان لا يريد العنف ولا الحرب، بل يسعى للاستقرار الدائم في الجنوب وعودة النازحين إلى منازلهم.

وأكد أن عدم تنفيد النداء الدولي الذي وافقت عليه 10 دول لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما يضع مصداقيتها على المحك.

وتابع ميقاتي: "مستعدون لتعزيز انتشار قوات الجيش اللبناني في الجنوب حتى يتم تطبيق القرار 1701 بشكل كامل".