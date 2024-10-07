شكرا لقرائتكم خبر عن عام على العدوان.. ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

سلطت سلسلة عام على العدوان الضوء على ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن سكان غزة الآن في حالة حزن على فقدان 40 ألف فلسطيني في العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقا لوزارة الصحة بغزة.



مر عام بالتمام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدم خلالها جيش الاحتلال أعتى أسلحته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فعلى مدار 12 شهرا دارت المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عددا من المحاور.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

