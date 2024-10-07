شكرا لقرائتكم خبر عن عام على العدوان.. دمار شامل في قطاع غزة وغير مسبوق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

سلطت سلسلة عام على العدوان الضوء على دمار شامل في قطاع غزة وغير مسبوق، حيث قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار ضرورة مطلقة في قطاع غزة، بأن مستوى المعاناة الذى نشهده في غزة غير مسبوق.

مر عام بالتمام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدم خلالها جيش الاحتلال أعتى أسلحته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فعلى مدار 12 شهرا دارت المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عددا من المحاور.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

