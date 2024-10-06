شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات مهنئة مصر بذكرى نصر أكتوبر: مزيدا من التقدم فى مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة التهنئة إلى القيادة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

ونشرت السفارة على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة للدولة المصرية والشعب المصري، بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة في حرب العبور عام 1973.

وحرصت السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على تقديم التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقالت سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، خالص التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر العظيم، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويوفقها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.