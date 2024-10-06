شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 3610 نزلاء من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 05:30 م

أفرجت الداخلية عن 3610 نزلاء من مراكز الإصلاح، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بالإفراج عن 3610 من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر .



وأفرج قطاع الحماية المجتمعيه بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.