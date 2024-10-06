شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. العدوان الإسرائيلى يستهدف مساجد لبنان ويدمر مسجد "يارون".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الأحد، مسجد بلدة يارون التابعة لقضاء "بنت جبيل" محافظة النبطية جنوبى لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

يأتى هذا للمرة الأولى بعد استهدافه الأبرياء فى الأحياء السكنية والمستشفيات والطواقم الطبية ، صوب العدوان مدفعياته نحو مساجد لبنان.

ومن جهة أخرى، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام، إلى أن طيران الاحتلال شن غارتين على مبنى في سوق معوض التجاري، وفي محيط الشياح الغبيري بالضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى شن ثلاث غارات على منطقة عين بعال وحوش صور ومجدل زون في قضاء صور.

وأضافت أن الغارة الإسرائيلية على منطقة برج البراجنة عين السكة بالضاحية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، أدت إلى انهيار مبنى سكني، موضحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع "حدب يارين" بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.