شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلية وإصابة 10 آخرين فى عملية إطلاق نار ببئر السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ فدائي فلسطيني، اليوم الأحد، عملية إطلاق نار ضد عدد من الجنود الإسرائيليين في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع، بحسب ما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 10 آخرين في بئر السبع، واحد منهم بحالة خطيرة، و5 بحالة متوسطة، و2 بحالة طفيفة.

وبدورها أكدت القناة 12 الإسرائيلية نقل 10 مصابين إسرائيليين إلى المستشفيات بعد الهجوم في بئر السبع، ونقلت عن شهود عيان: أن منفذ الهجوم في كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي تأكيده أنه تم إخلاء 8 مصابين في الهجوم ببئر السبع إلى مستشفى سوروكا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.