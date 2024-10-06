شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب إسرائيلي تعليقا على حرب 6 أكتوبر: لولا أمريكا لكانت هزيمتنا أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الكاتب والمحاضر الإسرائيلي في معهد موشيه دايان بجامعة تل أبيب، إيال زيسر، إلى الذكرى الـ 51 لحرب أكتوبر عام 1973، مؤكدا أن الولايات المتحدة الصديق الحقيقي لإسرائيل، حيث دشنت جسرا جويا من الأسلحة ولولا هذا الجسر الأمريكي لكانت هذه خسائر إسرائيل أكبر، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة حينها في الوقوف مع إسرائيل بمجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية الأخرى.

وأشار إيال زيسر في مقال له بصحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية، الأحد، إلى مواقف الولايات المتحدة والتي عارضت فيها تدمير المفاعل العراقي في يونيو 1981، وفرضهم عقوبات على إسرائيل بسبب هذا الفعل، ثم تراجعوا وتوجهوا إلينا بالشكر بعد سنوات قليلة عندما وجدت واشنطن نفسها في حالة حرب مع الرئيس العراقي صدام حسين، على حد قوله.

وأوضح أن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكز على القيم المشتركة بين البلدين وعلى المصالح التي تربطهما، مضيفا: "أصبحت إسرائيل بمثابة جبهة أمامية في المعركة الأمريكية ضد قوى الشر السوداء في منطقتنا وفي واشنطن تعلموا أن يقدروا ويعتزّوا بمساهمة إسرائيل الفريدة العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية في حماية الأمن القومي الأمريكي."