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إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة بمدينة العياط فى الجيزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 06 أكتوبر 2024 03:24 م

شهد منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وطرح المنفذ كيلو اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأطلقت "حياة كريمة"، في إطار مبادرتها، اليوم الأحد، منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، في مناطق (الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب) بمحافظة الجيزة.

وتطرح مبادرة "حياة كريمة"، من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

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إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة بمدينة العياط

 

 

92289a4c-4d6d-41a0-a7ee-b02cfd183172إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة بمدينة العياط

 

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منفذ لحوم حياة كريمة بمدينة العياط

 

 

f7934cec-a96b-4440-966e-9c6feeb26f7aإقبال على منفذ لحوم حياة كريمة بمدينة العياط

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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