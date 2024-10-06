شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، عن خالص تهنئتها لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكدت السفيرة فى بيان اليوم، اعتزازها بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس رسوخ العلاقات الممتدة عبر التاريخ بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما المتبادل على دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة والمستمرة لحكومة كلا البلدين في شتى المجالات، لمزيد من الشراكة والتعاون والنماء، بتوجيهات كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى مصر.

وعبرت عن خالص تمنياتها لمصر الشقيقة وشعبها وأن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار.