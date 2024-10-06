شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية: أصدرنا 7 أدلة معايير معتمدة دوليا واعتمدنا 404 منشآت صحية والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور أحمد طه، هيئة الرقابة الصحية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل انتصارا وعبورا جديدا للنظام الصحى بالجمهورية الجديدة، يتمتع فيه كل مواطن مصري بخدمات صحية ذات جودة، مشيرا إلى أن الإرادة المصرية التي لا تعرف الانكسار والتي انتصرت في 6 أكتوبر 73، هي ذاتها التي تعمل الآن وتتحدي كل الصعاب لتحقيق حلم الرئيس والقيادة السياسية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور أحمد طه، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس ادارة الهيئة، عن تقديم أسمى آيات التهاني لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وللدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ولقيادات وزارة الصحة، وللفريق اول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن روح أكتوبر تعد دافعا قويا لاستمرار العمل من أجل مستقبل جديد للرعاية الصحية تكون الجودة فيه محورا أساسيا وحقا أصيلا للشعب المصري سواء لمتلقي الخدمة أو لمقدمها، وهو ما تلتزم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من خلال اعتماد "جهار"، علامة الثقة في أمان وسلامة المريض، وفي هذا الإطار قامت الهيئة بالاعتماد المبدئي لعدد 153 منشأة صحية، واعتماد 251 منشأة، بإجمالي 404 منشأة صحية، وتسجيل عدد 49 ألفا و909 أعضاء مهن طبية، وذلك على مستوى مختلف قطاعات تقديم الخدمات الصحية في مصر.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة الصحية، أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتخضع للإشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير واعتماد تطبيقها داخل المنشآت الصحية، والتي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وهي أول كيان مصري مستقل يستهدف توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري وفقا لأدلة معايير تحوكم كافة مكونات الخدمة الصحية وقد تم اعتمادها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا)، حيث حصلت جميع أدلة المعايير المصرية على تقييم دولي غير مسبوق، مما يضع شهادة اعتماد "جهار" الوطنية في مصاف أرقى وأهم شهادات الاعتماد الدولية في مجال الصحة.