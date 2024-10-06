شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أنه تم تقديم 105 ملايين و54 ألفا و104 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 5 أكتوبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و829 ألفا و892 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 697 ألفا و210 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، لافتا إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 399 ألفا و31 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 آلاف و72 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 87 ألفاً و817 خدمة، بالإضافة لتقديم 81 ألفا و409 خدمات، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة و أن الحملة قدمت 44 ألفا و419 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 66 ألفا و460 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 223 ألفا و594 خدمة.

وقال «عبدالغفار»، إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و826 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 5 آلاف و633 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1859 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 41 ألفا و768 خدمة لافتا الى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ69 ألفا و794 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».