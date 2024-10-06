شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السويد بالقاهرة: مصر تلعب دورا محوريا ومهما للغاية على المستوى الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجور، أن مصر تلعب دورا محورياً ومهما للغاية على المستوي الإقليمي خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

وقال السغير السويدي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش قمة "تكني" بمكتبة الإسكندرية، إن مصر تبذل جهودا ضخمة من أجل إنهاء الصراع الذي تشهده المنطقة، وتمتلك مصر خبرة كبيرة وقدرة على التواصل والحوار والتفاوض مع كافة الأطراف من أجل إيجاد الحلول الفعالة لما يجرى في فلسطين وغزة والمنطقة.

وأضاف أنه لابد من إيجاد الحلول لإنهاء ما يحدث ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلي المحتاجين.

وشدد على قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والسويد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، قائلا "إن العلاقات بين البلدين وثيقة وممتازة وتزداد قوة"، مشيرا إلى إقبال الشركات السويدية على الاستثمار في مصر في ظل مناخ جاذب بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشاد السفير السويدي بالشباب المصري الذي يمتلك العلم والفكر والقدرة على الإبداع ويمثل المستقبل المشرق لمصر.

ولفت السفير إلى أهمية قمة "تكني" التي تقام للعام العاشر في مكتبة الإسكندرية ويشهدها الآلاف من الشباب والمتخصصين، مشيرا إلى أنها تمثل ملتقى مهم للغاية يمكن من تبادل الخبرات والتجارب والمعارف التي تثري مجالات العمل.