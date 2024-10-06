شكرا لقرائتكم خبر عن 185 جنيها للكيلو.. حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، منفذًا متنقلًا بمركز ومدينة الحوامدية في محافظة الجيزة، لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتطرح المؤسسة من خلال منفذها المتنقل بمركز ومدينة الحوامدية في محافظة الجيزة، اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة زنة 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إذ تهدف من خلال المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وتطرح مبادرة "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.