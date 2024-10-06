شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجى بحى الوراق لمتابعة استقبال طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، توافد المواطنين على المركز التكنولوجى بحى الوراق للتصالح فى مخالفات البناء.

وحرص محافظ الجيزة، على الوقوف بشباك تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجي، والتعرف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجههم، والخطوات التي يتبعها المواطنين داخل المركز ومراحل وخطوات عمل المنظومة بدءًا من الحصول على رقم ترتيب الأدوار ومرورًا بالحصول على شهادة البيانات وتقديم ملفات التصالح.

يُذكر أن المهندس عادل النجار، كلف بانتظام العمل بـ المراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن وأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة 4 أكتوبر، السبت 5 أكتوبر ، الأحد 6 أكتوبر 2024، لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون الجديد.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج (3) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.