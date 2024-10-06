شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: حرب أكتوبر كانت ملحمة عظيمة تجسدت فيها العزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء إنه في مثل هذا اليوم من تاريخ مصر المجيد، يوم السادس من أكتوبر من العام 1973 للميلاد، نقرأ في سطور العزة والكرامة ما يفوق حدود الكلمات، إنه اليوم الذي تجلَّى فيه النصر من أعماق الإرادة والصبر، اليوم الذي استردَّ فيه أبناء مصر حقهم المسلوب، وكتبوا على جبين الدنيا بدمائهم الزكية قصةً لا تُنسى، قصة ملحمية قدمت فيها قواتنا المسلحة، تلك المؤسسة الوطنية العريقة للعالم كله، درسًا خالدًا في الشجاعة والتخطيط والإصرار، إنها ليست مجرد معركة دارت رحاها على أرض سيناء، بل كانت ملحمة عظيمة تجسدت فيها العزة، وأثبتت فيها مصر والأمة العربية أن الكرامة حق لا يُنتزع.

وتابعت: نصر أكتوبر ليس حدثًا عابرًا في صفحات التاريخ، بل هو نقطة ضوء ناصعة، ترسم للأجيال القادمة طريق الأمل والعمل، ملهمةً إياهم بالروح الوطنية والتفاني.

واليوم، ونحن نستذكر تلك اللحظات التاريخية العظيمة، نجد في قواتنا المسلحة امتدادًا صادقًا لذلك الجيل البطولي، يسيرون على نفس الخطى، يحملون الراية التي رفعها سلفهم، يدافعون عن أمن الوطن ويذودون عن حدوده بشجاعة وإقدام، إنهم حُماة الحاضر الذين يجددون كل يوم عهد النصر والعزة، ويعملون بجد لتأمين مستقبل مصر وسط التحديات العالمية، فكما كان نصر أكتوبر نقطة تحول في التاريخ المصري والعربي، فإن جهود قواتنا المسلحة اليوم تمثل درعًا وسيفًا يحميان هذا الوطن العزيز، ويصونان كرامته لتبقى مصر شامخة قوية أبية.