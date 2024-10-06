شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال يهنئ مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: علامة فارقة ومضيئة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة وجيش وشعب مصر بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا ان حرب أكتوبر تمثل انتصاراً لكل العرب حيث أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

ووجه سفير الصومال في بيان له اليوم الأحد، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، معربا عن أمله أن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على مصر والأمة العربية.

وأكد السفير الصومالي لدى القاهرة، أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، وملهما لقوة الارادة المصرية، ومؤكدا أن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً عربيا يدعو للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة.

