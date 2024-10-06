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وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من التهاب السحايا

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:29 م

 كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من التهاب السحايا والتى تتضمن : 

1 - الاهتمام بالتطعيمات الخاصة بالتهاب السحايا والالتزام بتوصيات الدكتور.​

2 - الحصول على وقت كافي من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.​

3 - تغطية الفم عند الكحة أو العطس.​

4 - طبخ اللحوم كويس جدا، وتجنب تناول الأجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.​

5 - غسل الايدين بالذات قبل الأكل وبعد دخول الحمام أو تقضية وقت في مكان زحمة أو التعامل مع الحيوانات. ​

6 - عدم مشاركة المشروبات والأطعمة وأدوات الأكل ومرطبات الشفايف أو فرش السنان مع أي شخص تاني.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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