شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من التهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:29 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من التهاب السحايا والتى تتضمن :

1 - الاهتمام بالتطعيمات الخاصة بالتهاب السحايا والالتزام بتوصيات الدكتور.​

2 - الحصول على وقت كافي من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.​

3 - تغطية الفم عند الكحة أو العطس.​

4 - طبخ اللحوم كويس جدا، وتجنب تناول الأجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.​

5 - غسل الايدين بالذات قبل الأكل وبعد دخول الحمام أو تقضية وقت في مكان زحمة أو التعامل مع الحيوانات. ​

6 - عدم مشاركة المشروبات والأطعمة وأدوات الأكل ومرطبات الشفايف أو فرش السنان مع أي شخص تاني.