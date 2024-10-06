شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف سلسلة نصائح هامة للوقاية من التهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 06 أكتوبر 2024 12:29 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من التهاب السحايا والتى تتضمن :
1 - الاهتمام بالتطعيمات الخاصة بالتهاب السحايا والالتزام بتوصيات الدكتور.
2 - الحصول على وقت كافي من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.
3 - تغطية الفم عند الكحة أو العطس.
4 - طبخ اللحوم كويس جدا، وتجنب تناول الأجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.
5 - غسل الايدين بالذات قبل الأكل وبعد دخول الحمام أو تقضية وقت في مكان زحمة أو التعامل مع الحيوانات.
6 - عدم مشاركة المشروبات والأطعمة وأدوات الأكل ومرطبات الشفايف أو فرش السنان مع أي شخص تاني.
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