شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:43 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضافت الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيدا و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز