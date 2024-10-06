شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيمالأحد، 06 أكتوبر 2024 11:43 ص
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيدا و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".
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