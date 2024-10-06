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ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:43 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيدا و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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