شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع علم مصر أعلى سارى "30 مترا" بطريق صلاح سالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 01:54 م

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع علم مصر أعلى السارى الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على ارتفاع 30 مترًا، ضمن أعمال تطوير طريق صلاح سالم، فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بـ نصر أكتوبر .

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية للأعمال الجارية لرفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية، والتى تتضمن دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة .

ووجه محافظ القاهرة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة خاصة وأنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من أعمال تطوير طريق صلاح سالم جانب من أعمال تطوير طريق صلاح سالم

أعمال تطوير طريق صلاح سالم أعمال تطوير طريق صلاح سالم

جولة محافظ القاهرة جولة محافظ القاهرة

أعمال تطوير طريق صلاح سالم أعمال تطوير طريق صلاح سالم

جانب من أعمال التطوير جانب من أعمال التطوير