شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق 5 منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، خمسة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمركز المنافذ في محافظة الجيزة، اليوم، في المناطق الآتية: (الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب جنوب الجيزة).

وتطرح مبادرة حياة كريمة من خلال منافذها اللحوم مستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، واللحم المفروم البلدي بـ190 جنيهًا للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.



