شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أكد جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع الإسرائيلية الشمالية خلال الليلة الماضية، وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.