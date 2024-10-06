شكرا لقرائتكم خبر عن طرح السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين بتخفيض 10% بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت وزار التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأحد، منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح جميع السلع بتخفيضات 10%، في جميع المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية .

على جانب آخر، توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وطرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.