شكرا لقرائتكم خبر عن 26 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا قصف الاحتلال للمحافظة الوسطى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتشال 26 شهيدا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا قصف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، وذلك فق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.