شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقرر فتح جميع الحدائق مجانا اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان، اليوم الأحد، احتفالًا بـ الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

وفى السياق قررت وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة فتح المتاحف الفنية والقومية مجانًا لجميع الزوار يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، وخلال السطور التالية سوف نستعرض المتاحف التى سوف يتم فتحها مجانا.

متحف طه حسين بالهرم

يوجد بمدخل المتحف تمثال يمثل رأس طه حسين من البرونز من عمل الفنان عبد القادر رزق سنة 1936، الكرسي الذي كان يجلس عليه طه حسين والمكتب الذي كان يكتب سكرتيره عليه وقاعة الطعام والمكان المخصص لابنه مؤنس وكذلك غرفتان للإدارة، وعرض لبعض المتعلقات للدكتور طه حسين من ملابس وأوسمة عربية وأجنبية وقلادة النيل التي حصل عليها والميداليات التي أعطيت له في مناسبات مختلفة.

متحف أحمد شوقى بالجيزة

داخل المتحف في الطابق الأرضي هناك جناح محمد عبد الوهاب والذى يشمل مكتبة أحمد شوقى والتى تحوى 332 كتابا إضافة لمسودات مخطوطات لشعره بخط يده، وهناك أيضا أعمال منسوبة للمطرب والملحن محمد عبد الوهاب الذى قدمه أحمد شوقى إلى الفن والذى قدم أعمالا من كتابة أحمد شوقى، كما توجد مكتبة سمعية عالية التقنية فى المتحف تحوى تسجيلات لأداء غنائى لعبد الوهاب بحضور أحمد شوقى، الطابق العلوى يتضمن غرفة نومه إضافة لغرفة نوم زوجته خديجة شاهين، كما يوجد بغرفة أخرى بالطابق العلوى أكثر من 750 مخطوطة ومسودة لأعمال الشاعر ومجموعة من اللوحات الزيتية والتحف والصور التى تتعلق بحياة أحمد شوقى.

متحف محمود مختار فى منطقة الجزيرة

مختار هو متحف فى القاهرة فى مصر يضم تماثيل النحات المصرى محمود مختار (10 مايو 1891 - 28 مارس 1934)، يعتبر مختار أحد الفنانين الرواد القلائل فى فن النحت وصاحب تمثال نهضة مصر الشهير، وله متحف باسمه قائم إلى الآن، متحف الفنان محمود مختار الذي يعد قبلة لدارسي الفنون في مصر وشاهد على فترة تاريخية وسياسية مهمة.