شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر بالقاهرة: ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل رمزا للفخر والعزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل رمزًا للفخر والعزة والإباء، حيث أثبت المصريون ببطولتهم وشجاعتهم قدرتهم على تجاوز التحديات.

وكتب الأنصاري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وجيشاً وشعباً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، والتي نستحضر فيها دور جيش مصر العظيم وتضحيات شهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل دحر المحتل ونصرة الحق العربي واستعادة التراب الوطني المصري".

وقال الأنصاري: "في كل عام، نُحيي تلك الذكرى الغالية لنستذكر التضحيات التي قدمها شعب مصر العظيم وجيشها الأبي في سبيل الرفعة والحرية والكرامة".

وشدد على أن الإلهام الذي تجلى في تلك اللحظة يتجاوز حدود الزمن، ويشكل أساسًا لتطلعات الأمة نحو المستقبل ولا يزال يشكل دافعًا ومصدر قوة وإلهام، فالإلهام المصري نبع لا ينضب.

وأعرب سفير دولة قطر- في ختام تهنئته- عن رجائه بأن يُعيد المولى- عز وجل- هذه الذكرى الوطنية على هذا البلد العزيز بموفور الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.