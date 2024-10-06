شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا يهنئ بذكرى أكتوبر: جيش مصر أظهر شجاعة لحماية أراضيه وقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:37 م

هنأ سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، الجيش والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر حرب 6 أكتوبر، وكتب السفير شن عبر صفحته على الفيسبوك: "أتوجه بالتهنئة للجيش المصري البطل وكل الشعب المصري الشقيق بالذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر".

وقال السفير "إن الجيش المصري قدم تضحيات بطولية وأظهر شجاعته لحماية الأراضي المصرية ومن أجل قضية فلسطين".‎

وأشار السفير صالح موطلو شن إلى أن هناك تطابق كبير في التقاليد بين الجيشين المصري والتركي ناتج عن الوحدة التاريخية، وقال إن الجيش المصري يعد من أقوى الجيوش في منطقته وأن مكانته الفعالة والرائدة في المنطقة العالم العربي والإسلامي معروفه جيدا.

وذكر السفير شن أن تركيا تقدر القوة والمكانة المرموقة للقوات المسلحة المصرية وأهمية مصر، وبموجب قرار رئيس الجمهورية، قامت تركيا بترقية رتبة الملحق العسكري في سفارتها بالقاهرة من عقيد إلى عميد. ‎