شكرا لقرائتكم خبر عن رشقات صاروخية من جنوب لبنان ‌‏تستهدف مواقع إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن هناك رشقات صاروخية من جنوب لبنان ‌‏استهدفت مواقع إسرائيلية، وعلى الجانب الآخر استهدف القصف الإسرائيلي مارون الرأس ويارون وعيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.