شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح جميع الحدائق مجانا اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرر فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان، اليوم الأحد، احتفالًا بـ الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن، وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصاراً؛ يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه - قادر على فعل المستحيل مهما عظم.

الرئيس السيسي فى ذكرى انتصار أكتوبر: الشعب المصرى قادر على فعل المستحيل

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

ترحب وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.

السيدة انتصار السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر: أبطال سطروا بدمائهم أعظم ملاحم البطولةمصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسى لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فتح جميع حدائق العاصمة للمواطنين بالمجان، اليوم الأحد، احتفالًا بـ الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد. أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، مضيفاً أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية نموذج الإسكان الأخضر ضمن المبادرة. وزارة التعليم توجه المدارس بالاحتفال غدا بذكرى انتصار أكتوبر الإسكان: الانتهاء من تنفيذ وتسليم 4944 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين

محافظ القاهرة يقرر فتح جميع الحدائق مجانا اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على أغلب الأنحاء. تقدم قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تغطيات خاصة على الهواء مباشرة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة، وعرضت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حرب أكتوبر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41870 شهيدا و97166 مصابا منذ 7 أكتوبر قنوات المتحدة تقدم تغطية خاصة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة

أجواء خريفية.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها بكافة الأنحاء

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد والذي يسجل هبوط بحوالي 10 جنيهات، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3578 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. عيار 24 يسجل 4089 جنيها. عيار 21 يسجل 3578 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3067 جنيها. الجنيه الذهب 28624 جنيها.

سعر الذهب فى مصر يتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 3578 جنيها للجرام