شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطرح الدواجن بـ90 جنيها للكيلو بمنافذها المتنقلة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، الدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ90 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفئات المتوسطة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأطلقت المؤسسة، اليوم، 5 منافذ متنقلة لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين في محافظة الجيزة بأسعار مخفضة، وذلك بالمناطق الآتية: (الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب جنوب الجيزة).

وتمركزت منافذ "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة في أول أيام المبادرة، بمناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، وفي اليوم الثاني بمناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة، واليوم الثالث بمناطق أبو النمرس، وأوسيم، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة.

وتواجدت المنافذ رابع أيام المبادرة، بمناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية، والصف، وفي اليوم الخامس بمناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والوراق، وأطفيح.

وأطلقت المؤسسة سادس أيام المبادرة أربعة منافذ متنقلة بالمحافظة، تمركزت في المناطق الآتية: (أبو النمرس، والحوامدية، والعياط، وأوسيم).