شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة بمنشأة القناطر لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، منافذ متنقلة بمركز ومدينة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتطرح المؤسسة من خلال منافذها بمحافظة الجيزة، اليوم، اللحمة المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة زنة 1 كيلو جرام بـ90 جنيهًا.

وتتمركز المنافذ بالجيزة، اليوم، في المناطق الآتية: (الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب جنوب الجيزة).

وأطلقت "حياة كريمة" مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، إذ تم افتتاح منافذ ثابتة، وإطلاق أخرى متنقلة، لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وتستهدف "حياة كريمة" من خلال المبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.



