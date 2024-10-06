شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق اليوم منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى العياط والان مع تفاصيل الخبر

تطلق مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأحد، منفذًا متنقلًا بمركز ومدينة العياط في محافظة الجيزة، لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتتمركز منافذ المؤسسة المتنقلة، اليوم، بمحافظة الجيزة، في المناطق الآتية: (الحوامدية، ومنشأة القناطر، والعياط، والمنيب جنوب الجيزة).

تأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إذ تطرح بمنافذها في المحافظات اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو.