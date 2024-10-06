شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: ذكري نصر أكتوبر محفورة فى وجدان الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد عيش عضو مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الاعلي للقوات المسلحة والفريق عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بمناسبة الذكري الواحد والخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر، مؤكدًا اعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة ووقوفهم جميعًا خلف القائد الاعلي والجيش المصري.

وجاء في نص البرقية : "يسعدني بالاصالة عن نفسي وباسم زملائي اعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وبأسم العاملين وكافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بأن نبعث باجمل وارق الأمنيات الطيبة بمناسبة جليلة وعزيزة على قلوبنا جميعًا، وهي الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الانتصارات التي جسدت معاني العزة والكرامة، وأظهرت للعالم أجمع إرادة شعب لا يعرف اليأس وعزيمة جيش لا يقهر. إنها ذكرى محفورة في وجدان الأمة، نستحضر فيها البطولات والتضحيات الجسيمة التي قدمها رجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين واجهوا كل التحديات، واستطاعوا بإرادتهم الصلبة أن يستعيدوا الأرض والكرامة.

وأضاق: النقابة العامة إذ تؤكد على إن تضحيات أبطال أكتوبر ليست مجرد صفحات في كتب التاريخ، بل هي نور يهتدي به كل أبناء الوطن. لقد قدم رجالنا أرواحهم ودماءهم، وقدموا لنا درسًا في التضحية والفداء، لا يزال يلهم الأجيال جيلاً بعد جيل. فبفضل شجاعتهم وإيمانهم الراسخ بقضيتهم، تحققت معجزة العبور، وعاد الحق لأصحابه، ونحن اليوم، إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، نستلهم من روح أكتوبر العزيمة والإصرار للمضي قدمًا في طريق البناء والتقدم. فكما انتصرنا في معركة السلاح، علينا أن ننتصر اليوم في معركة التنمية والازدهار. هذا الوطن الغالي يستحق منا جميعًا أن نبذل أقصى ما في وسعنا لرفعة شأنه، وأن نواصل العمل بجد وإخلاص لتحقيق طموحاتنا في مستقبل مشرق.

وتابع: إننا ندرك جيدًا أن التحديات التي نواجهها اليوم ليست أقل من تلك التي واجهناها في الماضي، ولكن بروح أكتوبر، وبإرادة الشعب المصري، وبعزيمة رجال قواتنا المسلحة الذين يواصلون حماية هذا الوطن في كل الميادين، سنتمكن بإذن الله من تجاوز كل الصعاب.

وفي هذه المناسبة فإن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تتوجه بتحية إجلال وتقدير لكل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل الوطن، ونتعهد بأن تظل ذكراهم حية في قلوبنا، وأن نبقى دائمًا أوفياء لمبادئهم وتضحياتهم.



