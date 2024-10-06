شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: اكتشاف سرطان الثدى مبكرا يساعد فى العلاج السريع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:45 م

قالت هيئة الدواء المصرية إن سرطان الثدي مرض تنم فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتسبب أورام، ويمكن اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة، وفي هذة الحالة يتم العلاج بشكل سريع والتعافى التام.

​وتابعت هيئة الدواء المصرية : علاج سرطان الثدي يعتمد على عوامل كتيرة زي نوع السرطان ومدى انتشاره، وبتشمل البدائل العلاجية لسرطان الثدي الآتي:​

1 - الجراحة.​

2- العلاج الإشعاعي.​

3 - العلاج الكيميائي. ​

4 - العلاج الهرموني. ​

5 - العلاج الموجه.​

6 - العلاج المناعي.​

واستكملت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن الجمع بين جميع طرق العلاج لتقليل فرص رجوع المرض



