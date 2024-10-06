شكرا لقرائتكم خبر عن الموندو الإسبانية: مصر انتصرت فى حرب 6 أكتوبر بخطة هجوم لا مثيل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الموندو الإسبانية بالذكرى الـ 51 لاحتفال مصر بحرب 6 أكتوبر، وقالت إن حرب أكتوبر كان الكثيرون يعتقدون أنها ستكون حربا قصيرة وسهلة، إلا أن مصر كانت لديها خطة هجوم لا مثيل لها .

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى أن " لا يوجد شئ من قبيل الصدفة فى خطة الهجوم التى كانت تتبعها مصر فى حربها ضد إسرائيل عام 1973، وأحد أهم الأشياء التى ركزت عليها مصر هو "تاريخ بدء الحرب"، وهو السبت 6 أكتوبر .

وأشارت الموندو الإسبانية إلى أن اختيار هذا اليوم جاء بناءا على دراسة وافية من مصر وليس من قبيل الصدفة، حيث يطلق عليه اليهود بالعبرية اسم يوم كيبور، أي الغفران، العاشر من شهر رمضان، ولذلك فترى الصحيفة أن اختيار يوم الحرب، هو مفتاح انتصار مصر، وهو يعود إلى الخطة التى قام بها الرئيس أنور السادات.

وأضافت الصحيفة أن الجنود الإسرائيليون فروا من خط بارليف وهم يلتقطون أنفاسهم وذلك بعد هروبهم من الجحيم الذي فتحه عليهم الهجوم المصري.