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توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبساتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:43 م

بدأ منفذ حياة كريمة، بالبساتين، توزيع اللحوم بأسعار مخفضة، بسوق السيما أمام مكتب بريد البساتين غرب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك، بميدان السيدة عائشة، كما تم توفير منفذ بالمرج - شارع مؤسسه الزكاه، شارع الجمهوريه، ومنفذ أخر بالبساتين، سوق السيما بجوار مزرعة البط امام مكتب بريد البساتين غرب.

ويتواجد منفذ بالسيدة زينب، بشارع منصور بجانب مترو سعد زغلول، ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى ب 210 جنيه للكيلو.

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توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبساتين

 

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توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبساتين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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