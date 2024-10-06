شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبساتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منفذ حياة كريمة، بالبساتين، توزيع اللحوم بأسعار مخفضة، بسوق السيما أمام مكتب بريد البساتين غرب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك، بميدان السيدة عائشة، كما تم توفير منفذ بالمرج - شارع مؤسسه الزكاه، شارع الجمهوريه، ومنفذ أخر بالبساتين، سوق السيما بجوار مزرعة البط امام مكتب بريد البساتين غرب.

ويتواجد منفذ بالسيدة زينب، بشارع منصور بجانب مترو سعد زغلول، ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى ب 210 جنيه للكيلو.

توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبساتين

توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالبساتين